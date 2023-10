Rafa Mujica, avançado do Arouca, comentou desta forma a derrota na receção ao Benfica (0-2), para a Taça da Liga. Declarações na flash interview da SportTV:

«Sabíamos das dificuldades do jogo. Tínhamos o desejo de estar na Final Four, mas infelizmente não conseguimos o nosso objetivo. Bem, é futebol. Há momentos em que as coisas não saem e temos de enfrentar isso, trabalhar ao máximo para dar a volta e estou convencido de que vamos conseguir isso.»

«Também estou chateado porque não estou a conseguir marcar. Mas não posso falhar um golo e ir abaixo, estou motivado para continuar a tentar e sei que os golos vão voltar.»