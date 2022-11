Paulinho, jogador do Sporting, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport Tv, após a goleada dos leões ao Farense, com bis do avançado, na estreia na fase de grupos da Taça da Liga.

«Esta vitória sabe a três pontos. Sabe bem vencer por muitos, mas só vale três pontos e amanhã é outro dia.»

[o que a equipa tem trabalhado durante a pausa para o Mundial?]

«Temos muitos jovens a treinar connosco. Os jogadores do meio campo não estão, o Coates também não, é bom para os jovens trabalharem para se habituarem às rotinas, à exigência e ao andamento da equipa. Deu para trabalhar isso.»

[muito se tem falado sobre a falta de eficácia]

«Temos consciência que temos de fazer melhor. Hoje fizemos seis golos, foi bom, mas temos de dar continuidade.»