O FC Porto goleou o Feirense (5-1) no Estádio do Dragão e garantiu o apuramento para os oitavos de final da Taça de Portugal. Após a pausa para os compromissos das seleções, a equipa de Sérgio Conceição regressou com intensidade alta e não deu hipóteses ao segundo classificado da II Liga.

Antes da deslocação a Liverpool para a Liga dos Campeões, Sérgio Conceição não fez poupanças significativas e a principal chave para o sucesso foi a mentalidade apresentada pelos onzes jogadores que entraram em campo. Pressionante, agressiva e acutilante, a formação portista chegou com naturalidade à goleada.

Os 25 mil adeptos que deram um colorido interessante ao Estádio do Dragão podiam esperar um alinhamento com mais novidades. Porém, embora o treinador do FC Porto tenha apresentado seis alterações em relação ao jogo frente ao Santa Clara, foram os suspeitos do costume a decidir o confronto deste sábado.

Matheus Uribe abriu as hostilidades de cabeça (15m), o Feirense ainda ameaçou o empate na única oportunidade clara de que dispôs na etapa inicial (34m, por João Paulo) mas seria Otávio a surgir para abafar a tentativa de resposta, com dois golos ainda antes do intervalo.

Capitão do FC Porto na receção à equipa de Santa Maria da Feira, Otávio encheu o campo e fez o que não fazia desde 2014: bisar num jogo. Na segunda parte, a formação orientada por Rui Ferreira decidiu soltar as amarras apresentadas na etapa inicial (um 5x4x1 muito encolhido) e apresentou uma imagem mais condizente com o seu real valor.

As falhas defensivas dos homens da II Liga, porém, deram novamente frutos para os locais. Evanilson, extremamente perdulário neste sábado à noite, logrou aproveitar uma de cinco oportunidades claras de que dispôs, recebendo um mau atraso de Bruno Onyemaechi para bater Arthur (57m).

Já depois de Otávio ter colocado Sérgio Conceição em alerta, saíndo devido a lesão, o melhor jogador do Feirense (Kerwin Vargas, avançado colombiano de 19 anos) tirou máximo partido de um raro erro de Vitinha para marcar o ternto de honra dos visitantes (67m)

O momento da noite surgiu ao minuto 72, depois de Mehdi Taremi conquistar uma grande penalidade. O iraniano preparava-se para a cobrança mas surgiu a indicação para ser Francisco Conceição a bater o penálti. Ao 30.º jogo pelo FC Porto, com sinais de crescente ansiedade, o jovem de 18 anos continuava em branco.

Francisco Conceição bateu, marcou e saiu a correr na direção do treinador. Do pai. Das duas figuras que se misturam numa só. Na bancada do Estádio do Dragão, a mãe chorava de emoção. Os adeptos gritavam por «Chicão». Um final de festa feliz para a família Conceição, uma vitória sem margem para dúvidas no regresso a casa.