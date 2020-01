O presidente da câmara municipal de Viseu garantiu que o jogo da 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal, entre Ac. Viseu e o FC Porto, vai jogar-se na cidade beirã.

«[O Académico de Viseu] vai jogar no Fontelo, no relvado que lá está, com aquelas bancadas e com iluminação que permitirá a transmissão. O que posso garantir é que o jogo será no Fontelo», disse António Almeida Henriques em declarações prestadas aos jornalistas.

O autarca afastou assim o cenário de dúvida levantado pelo clube viseense, que num curto comunicado disse não poder garantir a realização do jogo no Fontelo.

Almeida Henriques não esclareceu se a câmara vai comparticipar os curtos relacionados com o aluguer do estádio, mas garantiu que vai haver um reforço de luz. «O estádio é da Câmara e, portanto, a Câmara está a criar as condições para que o jogo se possa realizar. (...) O que vos posso garantir é que haverá um reforço de luz e que haverá uma transmissão. O presidente da câmara está a assegurar que o jogo se irá realizar e é a única garantia que vocês [jornalistas] e os cidadãos precisam de ter», acrescentou.