A U. Leiria, da II Liga, venceu este domingo o Malveira em casa, da primeira divisão distrital de Lisboa, num encontro que terminou com o resultado de 5-0.

A formação leiriense começou cedo a vencer, quando logo aos 18 minutos Diogo Amado abriu o marcador. Apenas cinco minutos depois, o português fez o 2-0, ao minuto 27 Jair Silva marcou o terceiro e Baixinho fez o 4-0 que se verificado ao intervalo, com um golo aos 37 minutos.

A segunda parte foi mais calma, tendo apenas voltado a mexer no resultado já no final do encontro, aos 88 minutos, quando Sérgio Ribeiro fez o 5-0.

Já o Amarante visitou o terreno do Paredes (ambas as equipas jogam no Campeonato de Portugal) e garantiu a presença nos oitavos de final da prova, ao vencer o encontro por 2-0.

O primeiro golo do encontro surgiu aos 28 minutos, da autoria de Tokinho, e já na segunda parte o 2-0 apareceu aos 59 minutos, através de João Filipe.

A U. Leiria e o Malveira seguem assim para a próxima fase e irão conhecer os seus adversários na quarta-feira, dia 29 de novembro, após a realização do sorteio.