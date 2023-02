Mais de um mês depois, o Benfica regressa à casa onde caiu (e com estrondo) pela única vez nesta temporada. No final de dezembro, o Sporting de Braga recebeu e venceu os encarnados por 3-0, para o campeonato, mas agora as duas equipas medem forças nos quartos de final da Taça de Portugal, esta quinta-feira, num jogo que poderá acompanhar no AO VIVO do Maisfutebol.

Após a partida da Liga, os encarnados «atinaram» e somam seis vitórias em sete jogos, com o empate com o Sporting pelo meio. Além disso, a equipa de Roger Schmidt só sofreu golos precisamente nesse encontro com os leões.

Os verde e brancos são mesmo um denominador comum entre Sp. Braga e Benfica, isto porque, desde o triunfo sobre as águias, os minhotos só perderam com a equipa leonina.

No que toca aos onzes para esta partida, a expectativa gira em torno do eventual regresso de Ricardo Horta, a figura do jogo de dezembro, que já recuperou de lesão. No último fim de semana, Pizzi (que poderá reencontrar a ex-equipa) e Bruma, reforços de inverno, também mostraram a Artur Jorge que vieram para ser boas dores de cabeça.

No lado do Benfica, que já pode contar com Gonçalo Ramos, esperam-se poucas mexidas, à semelhança do que tem sido habitual. Schmidt mantém confiança em Chiquinho e a boa forma física dos elementos do ataque deverá garantir a continuidade no onze.

Confira os onzes prováveis na galeria associada.