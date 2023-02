Roger Schmidt deixou, nesta quarta-feira, rasgados elogios a Chiquinho, jogador que nos últimos jogos assumiu o lugar que na primeira metade da época foi ocupado por Enzo Fernández.

O treinador enalteceu a forma como o português se adaptou a uma nova posição e, sobretudo, deu-o como exemplo do que se pode conseguir quando se tem a atitude certa num grupo de trabalho.

«Nos últimos jogos, o Chiquinho esteve muito bem e mostrou toda a qualidade naquela posição, com e sem bola. É um jogador muito positivo nos treinos, já o era mesmo quando não jogava tanto. Está a sempre em grande nível e tem evoluído muito numa posição nova para ele. É um exemplo claro do que se pode alcançar com uma boa atitude», sublinhou.

Em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao jogo dos quartos de final da Taça de Portugal frente ao Sp. Braga, o técnico alemão deixou em aberto a possibilidade de Chiquinho manter o lugar no onze.

«Vamos ter um jogo físico com o Sp. Braga, mas ele também dá resposta nesse tipo de jogo. Tem de se manter na forma que tem apresentado, porque estou muito contente com as exibições dele».

Quem não vai estar com a equipa são os reforços de inverno Andreas Schjelderup e Casper Tengstedt, que no fim de semana passado alinharam pela equipa B das águias e que devem voltar a fazê-lo na próxima jornada.

«Decidimos que eles vão jogar novamente na equipa B, no sábado. Estão bem nos treinos, mas ainda têm de melhorar para os jogos da equipa principal. Os nossos jogadores da frente estão todos bem, por isso eles podem desenvolver-se da melhor forma. O melhor é, se não podem jogar connosco, eles têm a oportunidade de jogar na equipa B para ganharem ritmo. Na próxima semana, podem já estar com a equipa para o jogo com o Club Brugge», finalizou.