O Caldas-Benfica, da terceira eliminatória da Taça de Portugal, vai ser mesmo disputado no Campo da Mata, casa do emblema da Liga 3.

«Tudo indica que o jogo vai ser disputado no Campo da Mata, já tivemos 'luz verde' para a realização do mesmo», adiantou Jorge Reis, presidente do Caldas, à agência Lusa.

O emblema do terceiro escalão já tinha avançado para a substituição do relvado, de forma a receber o Benfica no Campo da Mata, mas a primeira vistoria da Polícia de Segurança Pública levantou questões relativamente à iluminação, acessos e condições de segurança do recinto.

Nesta quarta-feira houve nova vistoria, no entanto, e essas questões terão sido ultrapassadas, de acordo com o presidente do Caldas.