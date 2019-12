*Por Lourenço Carvalho

Tiago Margarido, treinador do Canelas 2010, após a vitória (1-0) frente ao Sertanense, em jogo a contar para os oitavos-de-final da Taça de Portugal:

«Quero dar os parabéns ao Sertanense, uma excelente equipa. Em relação ao jogo, fomos muito competentes, tenho um grupo de jogadores que são uns verdadeiros heróis e conseguimos ombrear com a qualidade do Sertanense. Penso que somos uns justos vencedores, colocámos duas bolas nos postes, o resultado até podia ser mais dilatado. Vamos seguir com todo o mérito. Sobre a próxima eliminatória, é aquilo que o sorteio ditar e é o que temos vindo a fazer. Passo a passo, jogo a jogo, e tentar chegar o mais longe possível».

«Temos muito orgulho de chegar a esta etapa. Fomos sempre jogo a jogo, nunca com metas definidas e estamos a viver um bom momento. Estamos a viver um sonho. Vamos tentar continuar a vivê-lo e prolongá-lo o máximo de tempo possível. Sabemos que o clube é recente, mas isso só nos traz responsabilidade. Muito mérito, mas também responsabilidade».

«O meu objetivo é sempre ganhar, portanto se é ganhar, é chegar mais longe. Não estou a pensar em grandes, nem em encaixes financeiros. Estou sim a pensar em ganhar, que é isso que o meu grupo de rapazes trabalha e, como tal, o nosso objetivo é encontrar uma equipa que nos permita ganhar».

[Preferência de Fernando Madureira pelo Benfica]

«Temos o desejo de vencer, seja contra quem for. Queremos jogar em casa. As equipas quando jogam em casa estão no seu habitat e estão habituadas ao relvado e, se jogarmos em casa, será sempre um ponto positivo».