* Por Mariana Rebelo Silva



Bruno Pinheiro, treinador do Estoril, em declarações na sala de imprensa do João Cardoso, após a eliminação nos oitavos de final da Taça de Portugal frente ao Tondela (3-1):



«O Estoril entrou muito bem no jogo, consegue o golo com alguma naturalidade e, depois, parece que estávamos a prever o resultado, não sei, é a sensação que me fica. Não consigo encontrar explicações para o facto de, depois de estarmos a ganhar, e à medida que o tempo foi passando, fomos perdendo capacidade de ganhar duelos.»



[Sobre a saída do Baró]: «O Romário queixou-se. Não conseguiu entrar na segunda parte com dores. Mas não justifica. O jogo é feito por 11 jogadores e o jogador que entrou é competente. Foi uma derrota dos jogadores todos e não pela saída de um jogador.»

«O Tondela é uma equipa que vinha de várias derrotas e nos maus momentos as famílias tendem-se a unir e a reagir e o Estoril até hoje reagiu sempre bem e não será, com certeza, esta derrota a alterar alguma coisa, vai-nos obrigar a estar mais focados.

A derrota é justa, acho que o Tondela mereceu ganhar. Fizemos um início de jogo muito bom, mas, infelizmente, não fomos competentes para manter o nível do nosso jogo e o adversário cresceu e foi superior na segunda parte.

É um objetivo ganhar todos os jogos, o nosso trabalho depende disso, mas não é só por uma questão de depender disso, o futebol, ou o desporto, faz sentido ser competitivo e tentar sempre superar-se e a superação passa nestes desportos em ganhar. Infelizmente não conseguimos.»