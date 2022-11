Declarações de João Carvalho, jogador do Estoril, na flash interview da RTP, após a derrota frente ao Benfica (0-1), que valeu a eliminação da Taça de Portugal:

[ corrigir os erros do jogo anterior]

«Conseguimos corrigir os erros. No último jogo sofremos muitos golos de bola parada e corrigimos bem. Também conseguimos estar bem com bola, tivemos muito juntos, grande trabalho da equipa. E fomos até ao fim, 1-0 em relação ao cinco golos que sofremos é obvio um passo em frente. Não gostamos do resultado, queríamos ganhar mas há que pensar no próximo jogo do campeonato»