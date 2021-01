A figura: Pedrinho

Cedo procurou dinamizar o ataque do Benfica, tanto na ala como em espaços interiores. Se quase todas as jogadas de perigo surgiram pelo lado direito, foi sobretudo por influência do brasileiro, que acabou por fazer duas assistências para golo. Também podia ter marcado, nomeadamente num lance ainda na primeira parte, em que apareceu solto na área, servido pelo calcanhar de Gonçalo Ramos, mas rematou mal.

O momento: minuto 51

O Estrela deu uma boa réplica, sobretudo na primeira parte, mas foi para o descanso em desvantagem, e logo após o reatamento sofreu um segundo golo – apontado por Seferovic -, que derrubou quase toda a esperança que restava.

Outros destaques

Diogo Gonçalves

O destaque dado a Pedrinho também se aplica, pelo menos parcialmente, à influência do lateral no jogo. Ainda se nota algum desconforto em termos defensivos, até no controlo do espaço e no tempo de entrada aos lances, mas pelo menos desta vez conseguiu desequilibrar ofensivamente. É dele o cruzamento que dá origem ao primeiro golo, e depois serviu Seferovic para o 2-0.

Chiquinho

O lado esquerdo do Benfica foi menos influente do que o direito, mas o camisola 19 acabou por bisar, aproveitando duas recargas na área, mostrando o sentido de baliza que, noutras ocasiões, lhe tem faltado.

Todibo

Ao 25.º jogo do Benfica esta época, o central francês fez finalmente a estreia oficial de águia ao peito. Pareceu mais confortável até do que Jardel, sobretudo para controlar os lances em que Paollo Madeira atacava a profundidade.

Seferovic

Acabou por marcar, e até foi um golo importante para encaminhar o triunfo, a dar o 2-0 logo após o intervalo, mas foi uma noite de algum desacerto na finalização. Podia “facilmente” ter saído da Amadora com um «hat trick».

Filipe Leão

Até pelo estatuto de capitão, o guarda-redes acaba por representar toda a equipa neste destaque. Apesar dos quatro golos sofridos sai de cabeça erguida, e até teve três ou quatro intervenções significativas, sobretudo em duelo com Seferovic.