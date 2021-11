Num encontro entre equipas da II Liga, o Casa Pia levou a melhor sobre o Farense (3-1) e carimbou a passagem para aos oitavos de final da Taça de Portugal.



Em Pina Manique, os gansos rubricaram uma entrada de sonho e aos seis minutos adiantaram-se no marcador. Jota, avançado que está em grande forma no segundo escalão, fez o 1-0 aos seis minutos num pontapé colocado de fora da área.



Ainda antes do intervalo, aos 40 minutos, a a equipa de Filipe Martins chegou ao golo da tranquilidade por Zolotic na sequência de um canto.



O Casa Pia continua por cima no encontro até à passagem da hora de jogo. A partir daí, o Farense melhorou e começou a criar perigo junto da baliza de Lucas Souza. Depois de uma primeira ameaça, Pedro Henrique concretizou e encurtou as distâncias no marcador com um cabeceamento certeiro a cruzamento de Henrique.



A incerteza no marcador continuou até aos minutos finais. Já em período de descontos, Loide Augusto foi expulso após pontapear Derick Poloni, jogador que tinha entrado aos 89 minutos. Pouco depois, praticamente no último lance da partida, Poloni fez um golaço de livre direto e fixou o resultado final.



As duas equipas voltam a defrontar-se na próxima semana, desta feita a contar para a II Liga e em Faro.



FICHA DE JOGO



Estádio de Pina Manique, Lisboa



Cerca de 300 espetadores



Árbitro: Gustavo Correia (AF Porto).

Casa Pia: Lucas Paes, Leonardo Lelo (Derick Poloni, 89m), Ângelo Neto, Jota (Banjaqui, 71m), Vasco Fernandes, John Kelechi, Zolotic, Taira, João Vieira (Camilo, 78m), Lucas Soares (Rodrigo Galo, 71m) e Saviour Godwin (Sanca, 78m).

Suplentes: João Bravim e Hebert Santos.

Treinador: Filipe Martins.

Farense: Ricardo, Robson, Madi (Bruno Paz, 46m), Mayambela (Bandarra, 88m), Fabrício (Elves Baldé, 46m), Henrique, Falcão, Loide, Mica (Cristian, 84m), Mancha (Bura, 84m) e Pedro Henrique.

Suplentes: Defendi e Abner.

Treinador: Fanã

Disciplina: cartão amarelo para John Kelechi (11m), Jota (20m), Isidoro (18m), Bruno Paz (60m), Robson (72m) e Henrique (83m). Cartão vermelho direto para Loide (90+3m).