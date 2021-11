A FIGURA: Pedro Gonçalves

Precisa de tão pouco para marcar que parece sempre fácil. Desta vez, bastaram dez minutos em campo. Pote estava ali a ‘enfeitar’ a zona segundo poste para empurrar para a baliza um desvio torto de Paulinho após cruzamento de Sarabia. Já perto dos 90, chamado a marcar um penálti, bisou e carimbou o apuramento do Sporting para os oitavos de final da Taça de Portugal. Assim, simples.

O MOMENTO: de penálti a fechar, Pedro Gonçalves, pois claro

O Varzim chegou ao empate aos 80 minutos e o golo podia ter deixado a equipa do Sporting nervosa. Mas Pedro Gonçalves não se deixa afetar por nervosismos. Porro conquistou um penálti a quatro minutos do final e Pote lá foi terminar aquilo que tinha começar e assegurar a vitória dos leões.

OUTROS DESTAQUES

Ismael

O voo que o guarda-redes de 22 anos do Varzim fez para defender o remate de Daniel Bragança aos 30m foi incrível e era suficiente para deixar o cartão de visita. Mas o jovem de 22 anos, filho de pais marroquinos, mas nascido em Portugal, e quem fez toda a formação no Varzim deixou mais algumas provas de qualidade, como a ‘mancha’ a remate de Matheus Nunes ainda na primeira parte.

João Virgínia

O guarda-redes internacional sub-21 português experimentou e passou com distinção no teste do que é ser guarda-redes de um grande. Passou largos períodos do jogo sem ser chamado a intervir, mas quando foi – e foi em situações complicadas! – mostrou-se sempre atento e seguro.

Gonçalo Esteves

Foi quando o jovem lateral que o Sporting foi buscar ao FC Porto começou a aparecer que a partida animou. O jogo dos leões estava previsível por escolher quase sempre o lado esquerdo para procurar ferir o Varzim, mas quando teve oportunidade, Gonçalo mostrou o descaramento dos 17 anos partiu para cima dos adversários e criou perigo. Essa amostra fez com que o jogo ofensivo dos leões começasse a variar mais, deixando mais desconfortável o adversário. Vai crescendo o menino que saiu aos 65m, quando Amorim quis dar ritmo competitivo ao regressado Pedro Porro.

Matheus Nunes

Foi um dos poucos habituais titulares que Amorim lançou de início e mostrou-se fundamental na manobra ofensiva da equipa, além de nunca ter descurado os equilíbrios defensivos. Sem fazer um jogo excecional, foi muito importante na vitória dos leões.