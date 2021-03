Sem querer comentar o lance da expulsão de Borja no Dragão, Carvalhal acabou por defender os árbitros portugueses, embora a intenção fosse não falar sobre arbitragem. O treinador do Sp. Braga mostrou contra a possibilidade de árbitros estrangeiros dirigirem jogos da Liga.



«Prometi que não falava de arbitragem, mas fi-lo na Liga Europa. Não estava a quebrar o que prometi. Falei na Liga Europa para referir que mesmo árbitros creditados e que com nome na UEFA cometem erros como os outros e são fracos como os outros. Há árbitros fracos em todo o lado. Numa altura em que se fala de trocarmos árbitros, sinceramente não estou de acordo. Temos excelentes árbitros que erram. Aquele que nos apitou com a Roma errou imenso e fez uma péssima arbitragem. Aproveito para desejar as maiores felicidades ao FC Porto para o jogo contra a Juventus, espero que passe», atirou, em conferência de imprensa.



Carvalhal lembrou ainda os ausentes por lesão da sua equipa, sublinhando que apenas pensa jogo a jogo e não na posição que ocupa no campeonato.



«O Sp. Braga só tem um caminho: olhar para o próximo jogo como se fosse o último das nossas vidas. O plantel é curto para as competições que temos. O Iuri era um jogador de destaque, perdemos o Paulinho, o Carmo estava a afirmar-se, o Moura estava numa forma extraordinária e já se falava do Barcelona, o Castro estava em grande forma. São cinco ou seis jogadores de grande importância para a equipa e que estão de fora devido a lesões. Pensamos muito no caminho e não no destino. Não vou sair disto se foi isto que nos fez chegar à final da Taça da Liga, à final da Taça de Portugal, ao segundo lugar do campeonato e a fazer uma excelente fase de grupos da Liga Europa. Vamos focar no Vitória, é o jogo mais importante porque é o próximo», frisou.