A final da Taça de Portugal, que opõe o FC Porto ao Tondela, é considerado pela Polícia de Segurança Pública como «um jogo de risco elevado», apesar de não haver qualquer rivalidade histórica entre os dois clubes.

«Não temos, por princípio, em relação a estes dois clubes, histórico que indique que em outros jogos, ou dentro do estádio, tenham tido conflitos de maior e estamos em crer que será um jogo que ao nível do posicionamento e do 'seating', por assim dizer, o FC Porto e o Tondela não levantarão grandes problemas», afirmou a Ana Cristina Correia, em conferência de imprensa, citada pela Lusa.

«Temos previstos um conjunto de locais e assegurado um policiamento num conjunto de locais onde poderá vir a ser feita a festa no pós-jogo, e quer haja festa ou não, estaremos lá para garantir que os adeptos que forem festejar estarão em segurança», acrescentou.

A responsável da PSP garante que as autoridades estarão prontas para qualquer imprevisto: «Teremos aqui toda uma componente policial, nas suas várias vertentes, todas as vertentes policiais que a PSP tem e que estarão cá face a esses cenários de possibilidade de ocorrer algum acontecimento menos positivo.»

«A PSP terá cá todos os recursos necessários para que seja um espetáculo seguro e todas as suas valências estarão cá no domingo, visíveis e assentes no princípio da visibilidade policial que valorizamos», prosseguiu, aconselhando ainda o «uso de transportes públicos» na deslocação para o Jamor.

O FC Porto e o Tondela disputam este domingo a final da Taça de Portugal, a partir das 17h15.