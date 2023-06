Sérgio Conceição, em declarações na flash interview da SportTv1, após a conquista da Taça de Portugal frente ao Sp. Braga (2-0):



«Pode garantir que continua no FC Porto? Hoje não é o momento. Tenho mais um ano de contrato e vou reunir com o presidente porque há sempre coisas que podemos melhorar. Agora é desfrutar. Se mexe comigo interesse de outras equipas? Há sempre essas notícias de jogadores e treinadores. Estamos habituados a isso. Não é um problema. A minha relação com o presidente... Sei poderá haver equipas interessadas, ele sabe que não falo com ninguém porque tinha um título por disputar. Agora falarei com o presidente.»



