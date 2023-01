Declarações do futebolista do FC Porto, Toni Martínez, à RTP, após a vitória por 4-0 ante o Arouca, em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal. O espanhol fez três golos e o primeiro hat-trick em Portugal:

«Acho que hoje demonstrou-se a importância de todos os jogadores, quem joga e quem entra, tem de ser sempre no máximo. Passámos à fase seguinte, consegui contribuir com a passagem da equipa e estou muito feliz por isso, agora é continuar.»

[Se espera ganhar agora mais espaço:] «O meu trabalho é entrar, fazer o que fiz hoje, ajudar a equipa com trabalho. Quando chegam os golos, ajudar com golos e trabalhar, que é a chave para o sucesso no fim.»

[Se vai levar a bola para casa:] «Sim, é o primeiro [hat-trick] cá, é sempre especial e espero continuar assim.»