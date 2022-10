Armando Evangelista, treinador do Arouca, analisa a vitória frente ao Fontinhas, e consequente passagem à quarta eliminatória da Taça de Portugal (0-2):

«É um apuramento justo. Entrámos bem em campo, com domínio total até ao primeiro golo. Depois, o Fontinhas soube reduzir as diferenças, mas sabíamos que poderíamos sentir dificuldades. O segundo golo volta a dar-nos o controlo do jogo.»

* Com Luís Almeida, em serviço especial para o Maisfutebol.