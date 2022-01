Luís Pinto, treinador do Leça, em declarações na sala de imprensa do estádio Capital do Móvel, após a eliminação nos quartos de final da Taça de Portugal contra o Sporting (4-0):



«Depois do trajeto que fizemos... Estamos a falar de um trajeto no qual eliminámos duas equipas da Liga, uma equipa da Liga 3, uma do nosso campeonato e outra dos distritais. Igualámos o melhor feito do clube, já iríamos cair de pé. A imagem que deixámos na segunda parte permite-me dizer que caímos de pé.



Na primeira parte os jogadores cumpriram à risca o que trabalhámos. Tentaram seguir muito o plano que tínhamos e se calhar respeitaram demasiado o que foi pedido. Ao intervalo falámos um bocadinho e lançei-lhes o desafio de aproveitar o jogo para evoluirmos como equipa e jogadores. Temos muito longe e eles têm de acreditar que podem ir para outros patamares. Respeitamos o Sporting, mas tentámos algo mais. O que se viu na segunda parte foi uma equipa solta, com momentos excelentes e com uma atitude competitiva altíssima.



Vamos falar de uma equipa que faz isto a todas as equipas da Liga. Estamos a falar de várias divisões de diferença. Fomos obrigados, mas eles têm três oportunidades e são extremamente eficazes e conseguem fazer dois golos. Faltou-nos mais capacidade para ter bola e tivemos mais na segunda parte. Constantemente a defender? É normal dada a diferença de escalões das equipas.»