O Montalegre vai deslocar-se ao Estádio do Dragão, recinto do FC Porto, na 4.ª eliminatória da Taça de Portugal. Para o clube do Campeonato de Portugal, o embate «é um prémio» para todos os adeptos.

“Estamos todos felizes [e] ficaríamos duplamente felizes se o jogo fosse em nossa casa, que era o que nós queríamos, um grande e, de preferência, que [a eliminatória] fosse em Montalegre. O sorteio ditou o contrário e é com muito agrado que vamos ao Estádio do Dragão defrontar o FC Porto», frisou o presidente do Montalegre, em declarações à agência Lusa.

Paulo Reis espera uma forte presença de adeptos no estádio portista: «É um prémio para todos eles o nosso clube poder visitar um Estádio como o do Dragão e irmos defrontar o FC Porto. É sempre um privilégio, uma honra e iremos continuar a trabalhar para, no futuro, continuar a dar alegrias a todos os nossos sócios e simpatizantes.»

Os jogos da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal estão agendados para os dias 25 e 26 de novembro.