Tanta maturidade mostra este leãozinho.

A equipa de Ruben Amorim cresce a olhos vistos.

E se dúvidas houvesse, mostra que este é um Sporting que já não se assusta com percalços.

Poucos dias após o traumático empate em Famalicão, que fez encurtar a vantagem na liderança, os leões deram a resposta que tinham de dar: venceram e convenceram na Taça de Portugal.

Fizeram-no sem o líder no banco e diante de uma equipa que tem sido das mais agradáveis surpresas no campeonato: o P. Ferreira de Pepa.

Sem nenhum dos treinadores a facilitar na abordagem ao jogo e nas equipas que entraram em campo, o leão foi sempre senhor do jogo.

Controlou com bola, não tremeu sem ela e chegou à vantagem de forma simples. Três toques: Coates a lançar, Nuno Santos a pentear e Tiago Tomás a atirar ao ângulo.

E se antes da vantagem não se vislumbraram sinais de intranquilidade, o que dizer do que aconteceu depois do golo?

Segurança total.

Para abanar, só mesmo o golaço de Tabata a fechar a primeira parte.

Na estreia a titular esta época, o brasileiro mostrou ter o pé esquerdo afinado e rematou de fora da área à 'gaveta' da baliza de Jordi.

E na segunda parte, mais do mesmo. Perante um Paços sempre a procurar levar algo do jogo e com vontade de manter vivo o sonho de continuar na Taça, o Sporting respondeu com a tal maturidade.

Por isso, quando Palhinha fez o 3-0 aos 64m, isso não foi mais do que o expectável carimbo para os oitavos de final da Taça de Portugal.

Um apuramento que tem tanto de justo… como de tranquilo de um leãozinho que já mostra juba. Que impõe respeito e mostra que há que contar com ele para todas as lutas.

Que bela prova de maturidade deu o leão na ‘prova rainha’.