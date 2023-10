Rui Borges, treinador do Moreirense, reagindo à derrota com o Paredes por 2-1 para a 3ª eliminatória da Taça de Portugal:

«A expulsão condicionou a nossa estratégia e a nossa forma de jogar. Em termos de organização, mudou tudo desde o primeiro minuto. Podíamos ter feito mais, mas não posso apontar nada aos jogadores.

Fizemos tudo para ganhar. Quisemos ter bola, mas podíamos ter sido um pouco mais agressivos no último terço.

Foi um jogo num ambiente difícil, com uma bola diferente, e tudo isso condiciona. Depois, com 10, tentámos ajustar de forma diferente e não fomos capazes. Estávamos mais do que avisados, mas a Taça é isto. Parabéns ao Paredes.

Pior do que a derrota foi perder dois jogadores para o próximo jogo [Ponck e Camacho] e isso deixa-me triste. Temos outras soluções, mas gosto de ter toda a gente disponível».