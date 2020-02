A FIGURA: Pedro Gonçalves

A arrancada que termina no primeiro golo do Famalicão foi o momento alto da noite e aquele que deixou a Luz de olhos esbugalhados. Muito esclarecido com bola e na exploração dos espaços onde era possível ferir o Benfica, fez ainda a assistência para o golo de Toni Martínez. Exibição soberba do médio de 21 anos, que não se deixou abalar por um falhanço clamoroso na primeira parte. Pedro Gonçalves, 21 anos e muito futebol nos pés.

O MOMENTO: golo de Gabriel. 90+5

Estava a ter uma noite para esquecer quando ao cair do pano resolveu o jogo com um golpe de cabeça após canto batido por Grimaldo. O médio brasileiro praticamente não celebrou o golo, talvez ciente de que quase tudo lhe correu mal.

OUTROS DESTAQUES:

Pizzi: mas alguns dos melhores desenhos ofensivos da equipa de Bruno Lage foram patrocinados por ele. Assistiu Pizzi para a melhor ocasião de golo das águias na primeira parte e ainda na primeira parte trabalhou bem antes de tentar um cruzamento/remate ao qual Seferovic não conseguiu chegar a tempo. Não atravessa um período exuberante, mas não deixa de conseguir elevar a nota quando é preciso.

Taarabt: numa altura em que a concorrência por um lugar no onze está apertada, o marroquino atravessa um momento fulgurante. Já tinha estado em bom plano com o Belenenses e esta terça-feira foi quem mais ligou o futebol do Benfica. Foi difícil de travar o um para um e teve um par de arrancadas que deixou o público empolgado. Sentiu mais dificuldades na segunda parte, na qual não teve o melhor entendimento com Gabriel.

Diogo Gonçalves: foi ao extremo emprestado pelo Benfica que os companheiros mais recorreram quando a ideia era sair rápido para o ataque. Foi o maior perigo apontado às redes de Vlachodimos. Fez soar os alarmes e antes dos 20 minutos serviu na perfeição Pedro Gonçalves para um golo certo, mas o médio fez o mais difícil. Na segunda parte, voltou a servir o companheiro, que desta vez finalizou uma jogada que tinha construído.