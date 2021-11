O Mafra venceu este domingo o Vilafranquense por 1-0, no Campo do Cevadeiro, em Vila Franca de Xira, e garantiu a passagem aos oitavos de final da Taça de Portugal.

Um golo de Vítor Gabriel, aos 72 minutos, fez o resultado final: Rodrigo Martins trabalhou bem na esquerda do ataque da formação de Ricardo Sousa e cruzou rasteiro para o segundo poste, onde surgiu Vítor Gabriel, que só teve de encostar.

No regresso do Vilafranquense ao Cevadeiro, onde não jogava oficialmente há duas temporadas, acabou por ser guarda-redes ribatejano o melhor jogador em campo, num jogo em que o Mafra, através de Andrezinho e Bura, ainda acertou no poste da equipa de Vila Franca de Xira por duas vezes.

FICHA DE JOGO

Campo do Cevadeiro, em Vila Franca de Xira

Árbitro: Fábio Melo (AF Porto)

VILAFRANQUENSE: Luís Ribeiro; Filipe Melo (Jaquité, 60), Fati, Bernardo Martins (Sangaré, 69) e Marcos Valente; Prince Mendy, Nené e Belkheir (Wagner, 60); Edu Machado (Umaro Baldé, 81), Eric Veiga e Idrisssa Dioh.

Suplentes não utilizados: Adriano facchini, Bruno Sousa, Sangaré, Umaro Baldé, Wagner, Jaquité e Simão Jr.

Treinador: Filipe Gouveia

MAFRA: Renan; Bura, Pedro Pacheco e Bruno (Tomás Domingos, 61); Rodrigo Martins (Diego, 75, Chano, 84), Andrezinho (Leandrinho,61), Gui Ferreira e Aparício; Pedro Lucas (Kikas, 75), Inácio Miguel e Vítor Gabriel.

Suplentes não utiilzados: Miguel Santos, Tomás Domingos, Lucas Marques, Leandrinho, Chano, Diego e Kikas)

Treinador: Ricardo Sousa.

GOLOS: Vítor Gabriel, aos 72 minutos