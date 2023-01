Moreno afirmou nesta terça-feira que o Vitória Guimarães deve jogar «no limite das capacidades» para vencer o Sp. Braga em duelo dos oitavos de final da Taça de Portugal de futebol, marcado para quarta-feira.

Confiante num jogo de qualidade entre os rivais minhotos, Moreno pede à sua equipa, numa série de cinco desafios sem triunfos, para ser o que já foi, na busca de tentar um resultado diferente da derrota com o Sp. Braga, na sétima jornada da Liga.

«Nunca há jogos iguais. Teremos atletas diferentes [em campo]. Se estivermos no limite das nossas capacidades, se formos a equipa que já fomos noutros jogos do campeonato, batemo-nos de igual para igual com qualquer adversário. Queremos continuar nesta prova, porque representa muito para nós, para a cidade, para os adeptos», disse, na antevisão ao jogo que vai decorrer em Braga, num horário que Moreno lamenta.

«Este dérbi chamava mais gente ao estádio e teria mais gente em casa a ver se fosse a outra hora. Mas é algo que não consigo controlar. Temos de focar-nos naquilo que podemos controlar e na hipótese de passarmos a eliminatória», frisou.

Alertando para as dificuldades que vai encontrar frente ao segundo classificado da Liga, Moreno não quer uma equipa apenas a defender.

«Se formos para Sp. Braga só a pensar em defender, não iremos passar a eliminatória. Sabemos que o Sp. Braga marcou sete golos nos últimos dois jogos, mas estamos preparados para responder», acredita.

O Vitória de Guimarães defronta o Sporting de Braga, em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal, na quarta-feira, a partir das 18h45, no Estádio Municipal de Braga, com arbitragem de Artur Soares Dias, da associação do Porto.