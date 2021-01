Emanuel Ferro, treinador adjunto do Sporting, em declarações na flash interview da TVI, após a eliminação da Taça de Portugal contra o Marítimo (2-0):



«É uma derrota num jogo em que tivemos mesma atitude e forma de jogar. O adversário esteve mais na expectativa. Após várias ocasiões de golo, sofremos dois golos: um em contra-ataque e outro de bola parada. Fizemos tudo para dar volta e antes de sofrer também, mas não conseguimos. Não muda nada em relação ao que queremos para esta época.»



[Mudanças no onze?]:



«O discurso é o mesmo de sempre: contamos com todos. Quem entrou de início, tem entrado de forma positiva a meio dos jogos. Queremos que a equipa seja construída assim. Não foi por isso. Mantivemos sempre a nossa forma de jogar e criámos situações suficientes para resolver. Na segunda parte não foi tanto assim, mas o Marítimo também não teve essas situações.»



«A bola esteve muito próxima de entrar tal como noutras ocasiões. São situações limite que alteram o rumo do jogo, mas o futebol é assim. Mantivemos a nossa vontade e a forma de jogar. O Marítimo tinha uma estratégia bem definida e conseguiu, através de uma forma menos pressionante, esperar um um erro nosso e conseguiu marcar dois golos. Podíamos ter marcado antes.»



[Estado do relvado influenciou?]:



«É como a bola na trave de que falou. São circunstâncias que influenciam o momento. Não nos queremos agarrar a isso. Fomos uma equipa à imagem do que temos sido, com a mesma atitude, mas desta vez não resultou numa vitória. Não altera nada em relação ao que pretendemos.»