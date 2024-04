Declarações do médio do Sporting, Morten Hjulmand, à RTP, após o empate ante o Benfica (2-2), na Luz, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. Com este resultado, o Sporting está na final, depois de ter ganho por 2-1 na primeira mão:

[Importância da vitória, no caso do apuramento:] «Primeiro, não ganhámos, empatámos. Penso que tivemos algumas dificuldades, sobretudo na primeira parte. Num jogo assim, queríamos dominar mais, sabíamos que estávamos a jogar contra uma equipa forte, mas com o nosso nível devíamos conseguir dominar mais e nessa medida não correu tão bem como queríamos.»

[Influência para o próximo jogo, o dérbi em Alvalade para a Liga:] «Penso que foi bom para a nossa confiança chegarmos à final da Taça e termos cumprido a missão. Agora, é descansar e focar no próximo jogo, mas é bom chegar à final.»

[Se o objetivo é ganhar a Liga e a Taça:] «Agora estamos focados no campeonato, depois a Taça. Claro que sim, queremos ganhar ambas as provas, mas para já focados no campeonato e depois tratar da final da Taça.»