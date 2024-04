Figura do jogo: Neres desequilibra à esquerda e à direita

Grande jogo do brasileiro a dar vida à ala esquerda do Benfica com o apoio constante de Aursnes e também de Rafa. Foi uma permanente dor de cabeça para Ricardo Esgaio ao longo de toda a primeira parte e acaba por estar ligado aos dois primeiros golos do Benfica na segunda, neste caso em lances no corredor direito. No primeiro entrou na área em drible e cruzou com precisão para cabeçada de Otamendi no lado contrário. No segundo, também sobre a direita, destacou Alexander Bah, com um passe de calcanhar, para o lateral cruzar para a finalização fácil de Rafa. Deixou tudo em campo e saiu ao minuto 85, esgotado, para dar o lugar a Tiago Gouveia.

Momento do jogo: Rafa empata e volta a colocar o Jamor à vista

O Sporting tinha acabado de marcar o segundo golo no Estádio da Luz e voltava a ter uma vantagem de dois golos na eliminatória, mas o Benfica voltou a responder rápido, com Alexander Bah a cruzar da direita e Rafa a encostar para o 2-2. Ainda faltavam quase trinta minutos para o final e a equipa de Roger Schmidt voltava a entrar na discussão da eliminatória.

Outros destaques:

Rafa Silva

Não precisa de muito espaço para embalar e, sempre que conseguiu carregar no acelerador, provocou o caos na área do Sporting. Teve uma das primeiras oportunidades do jogo, lançado por Di María, mas rematou muito torto. Logo a seguir marcou mesmo, mas partiu de posição irregular e não valeu. Esteve sempre muito ativo e acabou por marcar o segundo golo do Benfica, aparecendo à boca da baliza para encostar um cruzamento de Ba da direita.

Di María

Muito ativo na primeira meia-hora, descendo pelo flanco direito, sempre em alta rotação, para depois assumir o um-para-um e procurar entrar na área. Tentou uma, duas, três vezes, mas também procurou muitas vezes, talvez em demasia, o contato físico. Numa das vezes em entrou na área, fez uma assistência perfeita para Tengstedt atirar à barra. Teve nova oportunidade flagrante, se calhar a melhor da primeira parte, na sequência de um grande passe de Aursnes, mas destacado sobre a direita, atirou à figura de Franco Israel. Esteve praticamente em todas as bolas paradas do Benfica e, num dos muitos cantos que marcou, tentou iludir o guarda-redes do Sporting, com um pontapé direto.

Aursnes

Que grande jogo do norueguês, não só no controlo às movimentações de Trincão, fechando uma das portas de saída dos leões, mas também a subir no terreno para combinar com David Neres mais à frente. Foi neste último aspeto que arrancou um grande passe cruzado para Di María, naquela que foi uma das melhores oportunidades da primeira parte. Na segunda parte esteve menos em jogo, mas também passou a contar com Geny e Gyökeres pela frente.

Tengstedt

Era a maior dúvida no onze do Benfica e, depois de já ter sido determinante no primeiro dérbi da Luz, foi a opção de Roger Schmidt para o jogo desta noite. Procurou entrar no ritmo imposto por Rafa, Neres e Di María e esteve muito perto de abrir o marcador, com um desvio subtil, que levou a bola a sobrevoar Israel para ir de encontro à barra. Nunca se conseguiu integrar na plenitude no ataque acabou por ceder o lugar a Marcos Leonardo a dez minutos do final.

Florentino

Foi o rei do meio-campo na primeira parte, impedindo que o Sporting saísse a jogar pelo corredor central. Sempre bem posicionado, recuperou bolas atrás de bolas, permitindo ao Benfica manter uma pressão constante sobre a área do Sporting. Depois dos golos na segunda parte, o Benfica passou a optar por um jogo mais direto e Florentino foi perdendo influência no jogo e acabou mesmo por ceder o lugar a João Mário.

