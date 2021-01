Emanuel Ferro, treinador adjunto do Sporting, em declarações na sala de imprensa do estádio do Marítimo, após a derrota por 2-0 que ditou a eliminação da Taça de Portugal:



«Fomos eliminados de uma competição na qual queríamos continuar. Procurámos ter a bola, ter domínio, pela forma como criámos oportunidades, mas não conseguimos concretizar. O Marítimo fez dois golos, mas isto não tira nada daquilo que foi a atitude da equipa, a forma comprometida como os jogadores procuraram jogar e encontrar a baliza adversária. É desmoralizador por isso, pela eliminação, e pelo facto de termos a consciência de que criámos situações.»



«O impacto que tem esta eliminação é só que não jogamos na próxima eliminatória. Só isso.»



«Todos os jogadores que entraram de início são jogadores do plantel, que têm jogado, têm entrado e têm dado um contributo muito positivo. Como sempre, quando perdemos ou ganhamos, quando jogamos bem ou jogamos mal, precisamos do contributo de toda a gente, e hoje não foi diferente. Como não foi diferente a forma como jogámos, como dominámos, como criámos oportunidades. Conseguimos fazer tudo isto, mesmo com as mudanças que fizemos, mas foram mudanças com jogadores nossos, que têm contribuído.»



«A nossa responsabilidade é igual, e é fechar este jogo, analisar, e preparar rapidamente o próximo. É o que fazemos sempre e é o nosso compromisso, encarar cada jogo como se fosse o mais importante da nossa vida.»



[Equipa demasiado jovem?]: «Não sei o que significa essa juventude. Acho que o que se viu foi um Sporting à imagem do que tem sido nos outros jogos, com a mesma atitude, a mesma qualidade.»



[Faltou pujança depois de jogo muito físico na sexta-feira?]: «Eu vi os nossos jogadores com a mesma intensidade. O Palhinha jogou no último jogo e teve muita intensidade para recuperar bolas. Preparámos a equipa, mas agora é fechar este jogo, recuperar aqueles que jogaram.»