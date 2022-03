Em junho do ano passado, a UEFA anunciou a remoção da regra dos golos fora em todas as suas competições de clubes, o que na prática fazia com que caso duas equipas terminassem uma eliminatória com o mesmo número de golos marcados, aquela que tivesse marcado mais na condição de visitante era a que continuaria em prova.

Na Taça de Portugal, essa regra - instituída em 1965 no futebol europeu - ainda se mantém e pode ser decisiva naquela que é a única eliminatória da prova que se realiza a duas mãos: à atenção de Sporting, FC Porto, Tondela e Mafra, que se defrontam nesta quinta-feira.

No caso da eliminatória entre Sporting e FC Porto, os dragões - após a vitória por 2-1 em Alvalade - até podem perder o clássico da 2.ª mão a 20 de abril, desde que apenas por 1-0. Já a equipa de Ruben Amorim precisa de marcar dois golos no Dragão e não sofrer nenhum para virar a eliminatória nos 90 minutos.