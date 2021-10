João Pedro Sousa, treinador do Boavista, comentou desta forma a derrota da sua equipa frente ao Rio Ave, em Vila do Conde (4-0), na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal:

«É muito redutor dizer que o resultado é pesado. Temos jogado com limitações de alguns jogadores e isso é uma situação que está a magoar-nos, está a deixar-nos em tremendas dificuldades. Não temos outras opções do que meter os jogadores a jogar. Pensava eu que as coisas estavam difíceis, mas agora é que estão. Perdemos o Porozo por oito semanas, perdemos o Reisinho por oito meses, e hoje perdemos mais dois jogadores. Terminámos o jogo com nove jogadores, isto magoa um bocadinho, mas temos de encontrar as soluções para os problemas.»

Isso explica a goleada? «É muito claro. Não podemos perder 4-0 em lado nenhum. Na alta competição, no alto rendimento, os detalhes pagam-se caro. Como vamos justificar isto? Garantir as pessoas que estamos a trabalhar da melhor forma que sabemos e é isso que vamos continuar a fazer. Não me chegam os dedos das mãos para chegar ao balneário e ver os jogadores nas macas. Hoje temos lá mais dois.»



Qual a explicação para esse cenário? «Tenho jogadores que chegaram completamente destreinados, jogadores com qualidade que chegam mas que não conseguem dar resposta. O Marcelo é um excelente jogador, mas estava há quatro meses sem treinar. O Tiago é a mesma coisa. Temos vários casos desses. É uma questão complexa mas não é a única razão. Também tenho responsabilidades.»



Um balanço da época: «Perdemos três vezes. Perdemos em Barcelos com 14 jogadores na ficha de jogo, perdemos na Luz e perdemos agora com o Rio Ave. Num ou noutro jogo, a sorte acompanhou-nos, como em Braga, mas o problema estava lá.»