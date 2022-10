No próximo sábado, o Caldas recebe o Benfica na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal e os jogadores do clube que compete na Liga 3 acreditam que podem causar surpresa, apesar do favoritismo dos encarnados.

«É um dos pontos mais altos da história do Caldas, e da minha carreira, e acredito que temos uma palavra a dizer na eliminatória», afirmou o capitão Thomas Militão em declarações à Lusa, acrescentando que vai ser «um jogo muito especial» por se tratar de um dos «grandes clubes portugueses» e por se disputar no Campo da Mata.

O experiente defesa, que apenas representou o Caldas na carreira, destaca que o clube já merecia um «dia destes», reiterando que na 'Mata Encantada' – como é apelidada a 'casa' do clube – «tudo pode mesmo acontecer».

«Costumo dizer que o Campo da Mata está destinado a grandes feitos e acredito que possa ser possível acontecer mais um no próximo sábado», atirou, recordando o percurso do clube na Taça de Portugal, em 2017/18.

O jogo vai ter um simbolismo também muito especial para o defesa João Silva e para o avançado Marcelo Marquês, únicos jogadores do plantel comandado por José Vala que já alinharam pelos escalões de formação do Benfica.

Os futebolistas, autores dos golos que permitiram ao Caldas eliminar o Sporting da Covilhã, por 3-0, na fase anterior da competição, também se mostraram confiantes de que o Caldas tem uma “palavra a dizer” na eliminatória.

«A pressão está do lado do Benfica, mas nós também temos as nossas hipóteses», afiançou Marcelo Marquês, notando que este jogo será especial, por ter representado o Benfica durante três anos da sua formação.

A atravessar um início de temporada em grande plano, também João Silva acredita que o Caldas pode «fazer nova gracinha» na competição.

«Enquanto houver esperança vamos lutar com todas as nossas armas para discutir a eliminatória», sublinhou, reiterando que tudo vão fazer para «honrar e dignificar a história do Caldas».

Este sábado, o Caldas recebe o Benfica, pelas 20h45, no Campo da Mata, nas Caldas da Rainha, em jogo a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.

O último compromisso oficial do Benfica no Campo da Mata foi há 61 anos, quando as águias venceram o Caldas, por 5-3, a 26 de novembro de 1961, na primeira mão da primeira eliminatória da Taça de Portugal.