Cinco finais, cinco derrotas nos últimos nove anos. O FC Porto não vence uma final desde 2010/11, quando, sob o comando de André Villas-Boas, ganhou a Taça de Portugal com uma goleada sobre o V. Guimarães de Manuel Machado (6-2).

Depois disso, o FC Porto não voltou a erguer um troféu em competições a eliminar. Disputou mais cinco finais, mas viu sempre o adversário a festejar no final.

Das cinco finais, perdeu três com o Sp. Braga e duas com o Sporting. Das mesmas cinco, perdeu três no desempate por grandes penalidades.

As finais perdidas pelo FC Porto desde 2011

Taça da Liga 2012/13: Sp. Braga-FC Porto, 1-0

Taça de Portugal 2015/16: Sp. Braga-FC Porto, 2-2 (4-2, gp)

Taça da Liga 2018/19: FC Porto-Sporting, 1-1 (1-3, gp)

Taça de Portugal 2018/19: Sporting-FC Porto, 2-2 (5-4, gp)

Taça da Liga 2019/20: Sp. Braga-FC Porto, 1-0