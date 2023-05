João Pinheiro foi o árbitro nomeado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para apitar a final da Taça de Portugal entre Sp. Braga e FC Porto.



O árbitro da AF Braga vai ter como assistentes Bruno Jesus e Luciano Maia enquanto Manuel Oliveira é o quarto árbitro. Por sua vez, Nuno Almeida foi escolhido para VAR do jogo decisivo da prova Rainha e terá o auxílio de Hélder Malheiro (AVAR 1) e de André Campos (AVAR 2).



A final da Taça de Portugal está agendada para as 17h15 do próximo domingo, no Jamor.