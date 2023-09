A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou, esta sexta-feira, as datas e os horários dos jogos da terceira eliminatória da Taça de Portugal que vão ter transmissão televisiva.



O Sp. Braga é a primeira equipa a entrar em campo e joga na quinta-feira, dia 19 de outubro, diante do Rebordosa. Na sexta-feira é a vez de Benfica e de FC Porto entrarem em campo diante de Lusitânia e de Vilar Perdizes, respetivamente.



Por sua vez, o Sporting joga sábado, dia 21 de outubro, frente ao Olivais e Moscavide.



As datas e os horários dos jogos que têm transmissão televisiva:

Dia 19 de outubro (quinta-feira)

Rebordosa AC-Sp. Braga, 20h, (SportTV)

Dia 20 de outubro (sexta-feira)

SC Lusitânia-Benfica, 16h30 (SportTV)

Sp. Covilhã-Portimonense, 19h (Canal 11)

GD Vilar Perdizes-FC Porto, 20h45, (RTP)

Dia 21 de outubro (sábado)

União SC Paredes-Moreirense,14h00, (Canal 11)

Leixões-Vitória FC, 17h, (Canal 11)

Académico Viseu-UD Leiria, 20h, (Canal 11)

CD Olivais e Moscavide-Sporting, 20h45 (RTP)

Dia 22 de outubro (domingo)

Sintrense-Estoril Praia, 11h, (Canal 11)

Torreense-Rio Ave FC, 14h (Canal 11)

CF Os Belenenses-Gil Vicente FC, 17h (Canal 11)

UD Oliveirense-Boavista, 20h (SportTV)