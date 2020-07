O Benfica cumpriu esta sexta-feira a última sessão de trabalho antes da final da Taça de Portugal diante do FC Porto, este sábado a partir das 20h45.

O plantel às ordens de Nélson Veríssimo treinou no estádio do Peniche e dos 27 jogadores que seguiram para estágio não estiveram no relvado Grimaldo nem Samaris.

Adel Taarabt, médio marroquino que desde há várias semanas tem feito parte do boletim clínico dos encarnados, devido a uma entorse no tornozelo direito, exercitou-se no relvado, sem aparentes limitações, nos 15 minutos abertos à comunicação social, à semelhança de Nuno Tavares, que falhou o dérbi no fim de semana passado com o Sporting devido a uma lesão muscular na coxa esquerda.

Ainda esta sexta-feira, por volta da hora de almoço, Nélson Veríssimo e um jogador do Benfica farão a antevisão ao clássico que encerra a temporada de 2019/20.