O treinador do União de Paredes reconheceu que a equipa vai ter pela frente uma tarefa difícil, diante do Benfica, na terceira eliminatória da Taça de Portugal, mas admite que o jogo é um prémio para o plantel.

«As diferenças de qualidade e orçamento são imensas e o melhor é nem pensar nisso, pelo que a perspetiva mais realista de olhar para a eliminatória é procurar conquistar o jogo minuto a minuto. Não podemos pensar em mais nada», disse Eurico Couto, em declarações à Lusa.

O técnico de 34 anos admite que este jogo é «um prémio» que pode servir para «divulgar o nome do clube e dos jogadores», mas garantiu que já conversou com o plantel para não perder o foco nas partidas que antecedem o jogo com os encarnados.

«Mentiria se não percebesse que praticamente todo o plantel já está a pensar neste prémio que é defrontar o Benfica, mas isso não muda nada. Eles conhecem a nossa exigência e não foi novidade para eles a indicação que demos sobre o que importa. Temos jogos antes e quem só pensar na Taça não joga nenhum deles», vincou.

Eurico Couto admitiu que as ambições da equipa não podem ser muito altas, já que esta é composta maioritariamente por jovens da formação do clube.

«O sorteio criou entusiasmo e todos ficámos satisfeitos. Não podemos pensar muito alto, mas podem esperar entrega, organização e dedicação. Vai ser também um desafio para eles testarem a sua capacidade, e estamos a falar de um plantel muito jovem, em que cerca de 70% dos jogadores são da terra, incluindo um juvenil e dois juniores», confessou.

O jovem treinador lamentou, ainda, os efeitos da ausência de público num encontro que definiu como «um marco» para o clube do Campeonato de Portugal.

O União de Paredes recebe o Benfica a 22 de novembro.