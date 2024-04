Já há onzes iniciais para o Vitória-FC Porto, jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, com apito inicial marcado para as 20h15 desta quarta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, com acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.

No Vitória, há uma alteração em relação à vitória por 1-0 ante o Moreirense. Sai Charles e regressa Bruno Varela, que joga pela primeira vez ao fim de dois meses, depois da lesão sofrida no Vizela-Vitória, a 4 de abril. Na antevisão, o treinador Álvaro Pacheco já tinha anunciado a titularidade do guardião.

No FC Porto, que tem como baixas relevantes Diogo Costa e Francisco Conceição (cumprem castigo), há três alterações face à derrota por 1-0 ante o Estoril. Além desta dupla, sai João Mário do onze inicial da equipa treinada por Sérgio Conceição. Entram Cláudio Ramos, Jorge Sánchez e Gonçalo Borges.

_

As equipas oficiais para o Vitória-FC Porto:

VITÓRIA: Bruno Varela; Manu Silva, Borevkovic, Tomás Ribeiro; Bruno Gaspar, Tiago Silva, Tomás Händel, Ricardo Mangas; Jota Silva, Nélson Oliveira, João Mendes.

SUPLENTES DO VITÓRIA: Charles, Jorge Fernandes, Miguel Maga, Alberto, Zé Carlos, André André, Kaio César, Nuno Santos, Adrián Butzke.

FC PORTO: Cláudio Ramos; Jorge Sánchez, Pepe, Otávio, Wendell; Nico González, Alan Varela; Gonçalo Borges, Pepê, Galeno; Evanilson.

SUPLENTES DO FC PORTO: Samuel Portugal, Toni Martínez, João Mário, Eustáquio, Grujic, Iván Jaime, Namaso, Fábio Cardoso, Romário Baró.

_

Nuno Almeida é o árbitro do jogo. Vai ser auxiliado por Pedro Felisberto e Hugo Ribeiro. Manuel Oliveira é o quarto árbitro. No vídeo-árbitro vai estar André Narciso, assistido por Vasco Marques.

A segunda mão está agendada para 17 de abril, no Estádio do Dragão (20h15), palco do encontro entre ambas as equipas já no próximo domingo, para a I Liga, num jogo a contar para a 28.ª jornada (20h30).

O vencedor da eliminatória defronta o Sporting na final agendada para 26 de maio, no Jamor. Os leões eliminaram o Benfica com um agregado de 4-3, após o empate a duas bolas na Luz, na noite de quinta-feira, depois de ter ganho por 2-1 na primeira mão em Alvalade.