O Benfica venceu esta quinta-feira o Rio Ave, por 4-0, na 11.ª jornada da 2.ª fase da Liga Revelação, de apuramento para a Taça de Revelação.

João Resende abriu o marcador aos 14 minutos e bisou aos 23. Henrique Pereira fez o 3-0 aos 43 minutos e Rafael Brito ampliou a vantagem dos encarnados aos 56.

As águias, com 10 jogos disputados, lideram a fase de apuramento para a Taça Revelação, com 32 pontos, mais nove do que o Sporting, que ocupa a segunda posição com 23 pontos, mas ainda não entrou em campo nesta jornada.