*por Diogo Gaudêncio

Nuno Pereira, treinador adjunto do Boavista, em declarações após a eliminação da Taça de Portugal, aos pés do Machico, do Campeonato de Portugal.

«O Boavista é uma equipa que tem tradição na Taça e tínhamos o objetivo de chegar à final, não vamos esconder isso, mas, infelizmente, não conseguimos.

Faltou eficácia, fazer golos. Tivemos muitas oportunidades claras de fazer golo. O adversário defendeu da como pôde e foi eficaz a defender.»

[sobre a má primeira parte]

«Não acelerámos o jogo e, quando não fazemos isso, torna-se mais fácil para o adversário nos anular e mais difícil para desequilibrarmos o adversário. Nós andamos no futebol há muito tempo e sabemos que estes jogos são típicos de Taça. Todos os treinadores alertam os jogadores para estas situações, que acontecem. Às vezes, há coisas que não conseguimos controlar. O futebol é isto.»

[sobre o peso da derrota no futuro]

«Temos de reagir já no domingo, contra o Vitória de Guimarães. Quem está no Boavista, tem de ter uma mentalidade forte e competitiva para superar esta mágoa.»