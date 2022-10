*por Diogo Gaudêncio

O Machico eliminou o Boavista da Taça de Portugal neste domingo e teve na baliza o herói. Duarte Nuno defendeu tudo o que havia para defender e no final, «ainda com as mãos quentes», falou sobre o feito alcançado pela equipa do Campeonato de Portugal.

«Foi um jogo muito intenso, cheio de alegrias. É a festa da Taça. Foi mais de uma mão cheia de defesas. Tenho ainda as mãos muito quentes. Ainda bem para o plantel todo.

Eu já sonho em jogar futebol profissional há muito tempo. Estive quase, mas ainda não alcancei o que queria. Talvez um dia e com estes grandes jogos, fazem de nós maiores e colocam-nos numa montra mais ampla do futebol.

Todos os jogadores sonham um dia em estar (num clube grande). Já estive num dos maiores da Madeira (Nacional) e espero um dia estar no futebol profissional e fazer disso a minha vida.»