*Afonso Bastos, Diário As Beiras, em serviço especial para o Maisfutebol

Nuno Pedro, treinador do Oliveira do Hospital, em declarações na conferência de imprensa, após a equipa do concelho de Coimbra ter eliminado o Rio Ave na terceira eliminatória da Taça de Portugal.

«A nossa vitória é justa. Foi um duro golpe depois de darmos a volta, sofrermos logo o empate, mas reerguemo-nos mais uma vez e conseguimos vencer o jogo.

A equipa nunca se perdeu. A primeira parte não foi bem conseguida mas ao intervalo modificámos algumas coisas. Fomos uma verdadeira equipa. Os meus jogadores são os responsáveis e eles estão de parabéns por este feito.

Se formos uma equipa competente, seja qual for a equipa que nos calhar, sabemos que podemos sonhar. Agora queremos transferir já as atenções para o campeonato.»