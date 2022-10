Rui Borges, treinador do Anadia, comentou desta forma a goleada na receção ao FC Porto (0-6), para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal:

«A equipa não fez tudo que podia, devíamos ter defendido com mais qualidade. Tivemos alguns erros que a este nível se pagam caros. No primeiro golo do FC Porto, por exemplo, foi uma questão de hesitações, quem sai ao portador da bola ou não. Depois, tivemos momentos de qualidade e podíamos ter feito golo, o que deixaria melhor imagem, face ao que fizemos. Sem bola, temos de melhorar muito e este jogo provou isso mesmo.»

Este jogo pode trazer mais projeção para o clube? «Espero que este jogo traga os adeptos, porque são necessários, fazem-nos falta. Não temos na Liga 3 esta moldura fantástica, gostaríamos de ter mais adeptos nos jogos em casa, de Anadia, da zona da Bairrada.»

Faltou o golo ao Anadia: «O FC Porto encarou o jogo de forma muito séria, resta dar-me os parabéns. Ainda assim, acho que foi um resultado demasiado pesado. O FC Porto concretizou quase todas as oportunidades que teve. Nós tivemos duas grandes oportunidades e não marcámos, mas o FC Porto tem jogadores de grande qualidade. O FC Porto foi muito melhor, de qualquer forma.»