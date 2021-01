Tara Gins é uma antiga ciclista que depois de terminar a carreira se dedicou ao dirigismo em equipas femininas. A belga de trinta anos tornou-se então diretora desportiva da equipa Driedaagse Brugge-De Panne e parecia lançada para o sucesso quando chegou a acordo para assumir o cargo de diretora desportiva de uma equipa masculina.

Pelo menos foi o que a própria revelou, sem dizer o nome da equipa em causa.

«Tive um acordo verbal para começar a trabalhar como diretora desportiva de uma equipa masculina, onde trabalharia com os jovens atletas e com as elites. Era algo pelo qual eu esparava há muito, porque essa é a direção que quero seguir», referiu.

«Mas, aparentemente, alguém criou um problema à volta de algumas fotos minhas. Honestamente agora, depois de saber o que sei, nem me importo que o trabalho tenha sido cancelado. Provavelmente foi o melhor. Não quero trabalhar com pessoas que não veem as minhas capacidades e apenas seguem o rebanho.»

Em causa, de acordo com a imprensa, estão as fotos tiradas por Tara Gins para um ensaio fotográfico sensual para um calendário da Playboy, que a própria fez questão de partilhar nas redes sociais. «São fotos que não fazem mal ninguém. Mas aparentemente não são próprias para alguém que quer trabalhar em ciclismo», lamentou a belga.