A temperatura subiu nos últimos dias, mas essa melhoria de tempo não veio para ficar, pelo menos a curto prazo.

Esta sexta-feira, no entanto, o calor vai continuar a aumentar, e as temperaturas máximas podem ultrapassar os 30 graus em algumas regiões, como Alentejo, Santarém e Castelo Branco.

LEIA MAIS NA CNN PORTUGAL.

No fim de semana, pelo contrário, aproxima-se «uma superfície frontal fria fraca», segundo informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que vai afetar nomeadamente a região do Minho e do Douro Litoral: aí, deve registar-se alguma nebulosidade e até mesmo precipitação.

Mas é só entre sábado e domingo, pois o calor vai regressar a partir de segunda-feira, devido a um anticiclone. Novamente no Alentejo, em Santarém e em Castelo Branco as temperaturas podem atingir as três dezenas de graus.