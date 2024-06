O Sporting conquistou este sábado, pela nona vez consecutiva, o título de campeão de ténis de mesa, ao bater o Juncal no segundo jogo da final do campeonato, encerrando a temporada 2023/24 só com vitórias nas competições nacionais.

Depois da vitória na ilha Terceira, os lisboetas voltaram a vencer por 3-0 e beneficiaram de uma vitória sem jogar logo a abrir.

A lesão de André Silva, que faria par com Mihai Sardu, atribuiu a vitória no primeiro jogo a Diogo Carvalho e Diogo Silva e Diogo Chen levou a melhor no segundo, ante Mihau Sargu (3-0).

O capitão de equipa, Diogo Carvalho, rubricou o 3-0 no segundo jogo da final, batendo Kirill Shvets por 3-0, deixando Bode Abiodun sem precisar de jogar e confirmando o 41.º título nacional dos leões que, em 22 jogos, somaram 22 vitórias.

Mirandela recupera título no ténis de mesa feminino

Entretanto, CTM Mirandela também sagrou-se campeão feminino este sábado, pela 23.ª vez na sua história, a terceira nos últimos quatro anos, ao bater o Juncal por 3-2 no terceiro jogo da final do campeonato.

Depois de vencer por 3-0 na ilha Terceira, nos Açores, e perder por 3-2 no sábado, já em Mirandela, o conjunto orientado por Xie Juan venceu este sábado na negra e decidiu o Nacional, que em 2023 foi para o Sporting.