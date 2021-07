A portuguesa Shao Jieni apurou-se para a segunda ronda do torneio de singulares de ténis de mesa dos Jogos Olímpicos.

A mesa-tenista lusa bateu a sueca Christina Kallberg por 4-3 num encontro no qual recuperou de forma fantástica de uma desvantagem de 0-3, impondo-se no final pelos parciais de 8-11, 9-11, 10-12, 11-6, 11-5, 11-8 e 11-6.

Há cinco anos, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, Shao Jieni atingiu a segunda ronda e ficou no 33.º lugar no quadro de singulares.