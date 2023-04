Nuno Borges estrou-se da melhor maneira no ATP 500 de Barcelona, ao vencer na primeira ronda do torneio catalão o búlgaro Ilya Ivashka, número 61 do ranking, por 6-2 e 6-3.

Depois de um primeiro set totalmente dominado por Borges, número 79 do mundo, o tenista português até foi quebrado logo a abrir o segundo parcial, mas conseguiu recompor-se e prosseguiu com um triunfo tranquilo, ao cabo de uma hora e 28 minutos.

Na segunda ronda, agendada para esta terça-feira, Nuno Borges vai defrontar Carlos Alcaraz, número dois do mundo e primeiro cabeça de série da competição.