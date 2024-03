Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev vão reeditar a final do ano passado do Masters 1000 de Indian Wells.

O espanhol eliminou Jannik Sinner nas meias-finais, enquanto o russo derrotou Tommy Paul.

Alcaraz, número dois do mundo e vencedor da edição do ano passado, venceu o italiano Sinner, terceiro do ranking ATP, pelos parciais de 1-6, 6-3 e 6-2, num encontro que esteve interrompido por cerca de três horas, devido à chuva.

Esta foi a primeira derrota de Sinner em 2024, após 19 triunfos consecutivos.

Já Medvedev, número quatro do mundo, eliminou Tommy Paul (17.º) também em três sets, por 1-6, 7-6 (7-3) e 6-2, ao fim de duas horas e 25 minutos.